Luis Enrique tras la derrota de España: 'Estamos en el alambre'

Luego de la derrota que sufrió España a manos de Suecia en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, La Roja sufrió su primer descalabro en estas instancias desde 1993, acontecimiento que le provocó un disgusto al entrenador Luis Enrique, quien comentó en conferencia de prensa "Estamos en el alambre", tras el complicado partido que disputaron.

"En actitud no hay reproche alguno. Tengo que ver de nuevo el partido. Hemos dejado generar y correr a este rival, demasiadas transiciones. Lo cruel ha sido su gol tan rápido después del nuestro, nos ha trastocado. Nos han hecho demasiadas transiciones. Hay errores individuales. Hay que esperar que ellos fallen, que no es fácil", comentó.

"No merecimos perder, pero el resultado está ahí. De Suecia no me ha sorprendido nada, ellos solo hacen peligro en las transiciones y en balón parado. Y eso lo han aprovechado", agregó.

De este modo, el combinado español se coloca como segundo lugar de la tabla rumbo a la justa mundialista; además, Suecia frenó el récord mundial que acumulaba España, pues tenían un total de 66 encuentros al hilo sin perder en Eliminatorias de la Copa del Mundo.

"Sí, no hay mucho más que decir. Hemos perdido muchos duelos y nos han generado muchas más transiciones que en los últimos dos partidos. Con dos delanteros así se paga y se ha pagado lo más caro posible", indicó.

Hace 28 años, Dinamarca fue quien también dio golpe de autoridad ante La Roja y con un marcador de 1-0 se registró la última derrota de España en 1993. Mientras que en 1974 fue la última vez que se jugó una Copa del Mundo sin esta selección.

