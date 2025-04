Luis Fonsi tocará el cielo en la Copa Oro 2025: interpretará la canción oficial del torneo

La Copa Oro 2025 ya tiene banda sonora, y viene cargada de ritmo y emoción.

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi fue anunciado como el intérprete de la canción oficial del torneo, titulada Tocar el cielo, tema que promete poner a vibrar a los fanáticos del futbol en toda la región.

CAPTURA DE PANTALLA: X

La noticia se dio a conocer a través de redes sociales y durante el evento oficial del sorteo del torneo, donde Fonsi compartió su entusiasmo por formar parte de la fiesta futbolera del verano

“Es un honor para mí haber escrito Tocar el cielo. Para celebrar la vida, ¿están ready? Porque este verano es nuestro”, expresó el artista.

CAPTURA DE PANTALLA: X

El certamen arrancará el próximo 14 de junio y se extenderá hasta el 6 de julio. Se espera que Fonsi haga acto de presencia en la ceremonia de inauguración en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles, donde la Selección Mexicana será la encargada de abrir el torneo.

Luis Fonsi will be the main artist for "Tocando el Cielo", the 2025 Gold Cup Official Song. pic.twitter.com/c7UtbVCHwu

— Gold Cup (@GoldCup) April 11, 2025