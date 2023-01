Luis Suárez en su llegada a Gremio: 'Siempre me gustaron los desafíos'

Hombre de retos. Luis Suárez ya fue presentado como nuevo delantero del Gremio de Brasil, y previo a ser recibido por millones de aficionados en la Arena del Gremio, el charrúa atendió a los medios de comunicación y contó cómo fue que se inclinó por escoger al equipo brasileño.

“Siempre me gustaron los desafíos. Venir a un club con tanta historia, a un grande Brasil, siempre te genera ilusión, y que un equipo venga de la B y quiera pelear con los mejores del futbol brasileño es un desafío muy lindo, que Gremio vuelva a donde se merece estar, entre los equipos que van a la Libertadores, estar peleando ahí arriba y creando un buen equipo con un grandísimo entrenador”, dijo el sudamericano.

Asimismo, Lucho Suárez señaló que parte de esta decisión fue también pensada en su familia, pues “es muy importante que ellos estén felices, tranquilos, con ilusión” en esta nueva etapa en la carrera deportiva del 'Pistolero'.

Sobre la Liga de Brasil, la Serie A brasileña, el exjugador de equipos como el Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid y Nacional, dijo: “La liga es muy competitiva, pero no es ninguna excusa, hay que interpretar el juego de los compañeros, lo que quiere el entrenador e ir agarrando cosas de este futbol donde nunca me tocó jugar. Pero con la edad que tengo creo que he ido aprendiendo que vas leyendo las cosas a medida que pasa el tiempo, y no necesitan tanta adaptación”.

Finalmente, Luis Suárez se dijo emocionado por el recibimiento que tuvo en su llegada a Brasil. “No me esperaba recibir tanto cariño, la cantidad de gente que había, cómo gritaban. Las expectativas que hay te dejan muy orgulloso de la bienvenida que te dan.

“Ahora lo que queda es devolvérselo con alegrías, con mi trabajo que es dentro de la cancha, pero tengo muchas ganas de poder disfrutar y agradecer a la gente con cariño que me está dando, y al club por hacer este recibimiento tan lindo e importante, que no es común acá en Sudamérica”.

