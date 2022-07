Luis Suárez: River Plate ‘perdió’ al charrúa tras su eliminación de la Copa Libertadores

River Plate no solo quedó fuera de la Copa Liberadores tras caer ante el Vélez, sino que perdió la oportunidad de tener en sus filas a un goleador como Luis Suárez, quien confesó que su llegada al club argentino cayó tras la eliminación del equipo del máximo torneo sudamericano.

Fue para el diario Ovación de Uruguay que el ex del Barcelona, Liverpool y Atlético de Madrid confesó que ya no arribará al River Plate porque no competirá en la Copa Libertadores.

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa Sudamericana. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, comentó el Pistolero Suárez.

Y es que Luis Suárez no tenía pensado dejar Europa, pero la oferta de los Millonarios y el cariño que le habían mostrado hizo que se planteara regresar al continente americano para ir finalizando con su carrera, cosa que ya no sucederá.

“Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteas. Te ilusiona que te quieran tanto.

“El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando, pero mi prioridad es quedarme en Europa”, finalizó Suárez, quien se encuentra como Agente Libre tras finalizar su contrato con los Colchoneros.

