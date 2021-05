Luis Suárez sobre Koeman: 'No tiene tanta personalidad'

Luis Suárez salió del Barcelona por la puerta de atrás y a un año de llegar al Atlético de Madrid, donde este fin de semana consiguieron LaLiga, el goleador habló de sus últimos días como culé y la relación que tenía con Ronald Koeman.

"Primero el presidente por decir las cosas que dijo en la prensa. Me llamaban mí para convencer a Leo para que se quedase. ¿Por qué no me lo dicen a mi directamente? Koeman me dijo, tras dejarme tres partidos amistosos fuera, que si el martes no se soluciona mi situación contaría conmigo contra el Villarreal. Ahí te das cuenta de que tanta personalidad no tiene", mencionó para 'El Partidazo de Cope'.

El uruguayo lespera que Messi continúe en el Barça, pues cree que sería lo mejor: "Como amigo y aficionado me alegraría, me encantaría y se le recomendaría que siguiera en el Barcelona".

De igual forma, Suárez reveló que lo más complicado del cambio de equipo, fueron sus hijos.

"Mi mujer estaba llorando conmigo porque sufrimos mucho el cambio por nuestros hijos. El dinero no te da la felicidad. Ella sabe los momentos que pasé y sufrí. Cuando empiezo la temporada y me ponen a entrenar a parte. Sufrí mucho con la rodilla. Trabajé todo el año. Tuve que hacer cosas extras para que la rodilla aguantase. Cortaba tiempo de estar con mis hijo para cuidar la rodilla. Ella me apoyaba en esos momentos. Al final Ver a mis hijos felices por el este título no lo voy olvidar en la vida", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONFERENCE LEAGUE: UEFA PRESENTÓ EL TROFEO DE LA NUEVA COMPETICIÓN