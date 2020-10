Luka Modric: "Me gusta que Messi se haya quedado"

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, expresó su deseo de retirarse en el conjunto madridista, aseguró que "no es justo" el trato que ha recibido el galés Gareth Bale y celebró que el argentino Leo Messi se quedase finalmente en el Barcelona al representar "un plus" en los clásicos.

"Me gusta que Messi se haya quedado, es un plus. Cuando juegas siempre quieres jugar contra los mejores. Nos gusta jugar contra el Barcelona y contra él", aseguró Modric en una entrevista concedida a Cope.

El centrocampista croata regresa a su selección tras renunciar a la convocatoria en plena pretemporada para tener una mejor preparación física durante la temporada. Ha provocado que exhiba su mejor nivel desde el inicio. "Lo importante es que ganamos. Llevamos 10 puntos en cuatro partidos, pero no estamos mostrando nuestro mejor futbol. Es importante ganar puntos y estamos satisfechos".

"Me ponían todos los días fuera del Madrid pero pienso que estoy a muy bien nivel. Me siento fuerte y que puedo seguir a este nivel unos años más", añadió con un claro deseo de "seguir" pero dejando la decisión a las altas esferas del club. "Creo que todavía tengo futbol para ser importante. Deseo terminar mi carrera en el Real Madrid pero no quiero ser un problema".

Modric siempre fue de los mejores amigos de Bale en el vestuario. Defendió lo que ha dado el galés y lamentó el trato que recibió en su recta final. "Gareth es un tío espectacular. Lo que se habla de él no es justo, le juzgan por los últimos años pero lo que ha hecho en el Madrid es algo impresionante y siempre será recordado como un jugador que ha hecho mucho por el club".

"Nunca ha tenido ningún problema en el vestuario. Hablaba español, bromeaba con nosotros. En los últimos años han salido muchas cosas y han olvidado lo que ha hecho. Cuando pase tiempo se acordarán de él y de lo importante que ha sido. Me da pena que se olvida todo lo que ha hecho en el último año".

