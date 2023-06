Luka Modric tiene definido su futuro y lo dará a conocer la próxima semana

Luka Modric ya tiene definido su futuro. La estrella del Real Madrid reveló que ha tomado una decisión sobre la siguiente etapa de su carrera, aunque aseguró que la dará a conocer en unos días después de haber concluido su participación con Croacia en la Nations League.

"Podremos hablar sobre cómo continuaré mi carrera después de esto. He tomado una decisión, pero hablaremos de ello cuando termine la Nations League. Estoy enfocado en esta Nations League. Solo quiero pensar en los partidos y no hablar de otra cosa. Estamos aquí para ganar el título y no pensamos en volver a casa”, explicó en conferencia de prensa.

El contrato de Modric con los merengues vence el 30 de junio de este año, pero Carlo Ancelotti lo tiene comtemplado para la próxima campaña, por lo que diversos reportes señalan que podría renovar por un año más.

Sin embargo, el mediocampista de 37 años recibió una oferta multimillonaria de Arabia Saudita, país que ya sedujo a su excompañero Karim Benzema.

Luka Modric ha jugado 488 partidos con el Real Madrid, registrando 37 goles y 77 asistencias. Además, ha levantado todos los títulos posibles, pues ya fue campeón de Champions, LaLiga, Mundial de Clubes y Copa del Rey.

