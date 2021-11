Madre de Di María: 'Le decía que tenía que dejar la Selección porque era feo verlo sufrir'

Las críticas hacía la Selección Argentina disminuyeron considerablemente cuando levantaron la Copa América el verano pasado ante Brasil.

Ángel Di María era uno de los jugadores más criticados, por lo que su madre confesó que le pidió al Fideo salirse de la Albiceleste.

"Yo le decía a Ángel que tenía que irse de la Selección porque era muy feo verlo sufrir y nos hacía mal. Lloré mucho cuando lo criticaban, pero él nunca se enteró. Si se quedó fue porque una vez me dijo 'mami, me voy a quedar porque vos me enseñaste que nunca hay que bajar los brazos´", reveló Diana Carreño para Super Deportivo Radio.

"Yo siempre le decía que nunca tenía que bajar los brazos. Es el mensaje que teníamos que darle y darles a todos los niños que sueñan triunfar. Para nosotros fue muy doloroso escuchar todas las cosas que escuchamos sobre él. Ahora se dio vuelta todo y los que lo criticaban ahora están hablando a boca llena. El rosarino siempre cae, siempre hablan. Los de Buenos Aires juegan mal y no se los critica tanto como a los jugadores rosarinos. Yo estoy feliz ahora y trato de olvidar el pasado, porque los veo más tranquilos y confiados", agregó.

La Albiceleste vive un grato momento en la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022 y está muy cerca de conseguir su boleto al Mundial.

"Lo que estoy viviendo no se puede expresar con palabras. Ángel está logrando lo que quería: el reconocimiento de todos", añadió.

