Manchester City vs Liverpool: A jugarse el liderato de la Premier League

La rivalidad entre el Manchester City y el Liverpool ha sido más que evidente en las últimas cinco campañas de la Premier League. Ambos clubes se han adueñado del protagonismo en esta liga y este domingo disputarán lo que para muchos es una ‘final adelantada’.

Al momento, Pep Guardiola y sus dirigidos llevan la batuta de la clasificación con 73 puntos a su favor y en caso de ganar este encuentro podrían estar cerca de saborear la máxima gloria del futbol inglés y el entrenador catalán aceptó que su equipo ha conseguido la constancia suficiente para mantenerse como uno de los favoritos al título.

Sin embargo, no demeritó el trabajo de sus próximos oponentes y entre un intercambio de elogios, consideró que Jürgen Klopp es el oponente más relevante que ha tenido en su carrera profesional.

"Quizá no en nuestra primera temporada, pero en los últimos cinco años hemos sido los principales candidatos. Ya he hablado otras veces de lo mucho que admiro al Liverpool, de lo que disfruto viéndolos jugar. Jürgen es el rival más importante que he tenido en mi carrera", declaró en conferencia de prensa.

Y desde la trinchera de los ‘Reds’ el panorama no es tan distinto. Klopp podría asegurar su segunda Premier League y aunque ahora son sublíderes de la tabla general con un punto menos de el City, el entrenador alemán no pierde la esperanza de colarse a la primera posición, pero antes deberá ganarle al que definió como el mejor entrenador del mundo: Guardiola.

“La consistencia de ambos equipos ha sido una locura en este periodo. Sabemos que es difícil. Lo que ha cambiado en estos cuatro años es que todo el mundo también piensa que es duro. Pep es el mejor entrenador del mundo y todos estamos de acuerdo en esto. Si alguien lo duda, no tengo ni idea cómo puede pasar", manifestó.

A falta de siete jornadas por disputar, estos tres puntos serán de vital importancia para ambas escuadras, que además continúan combatiendo en la Liga de Campeones y la FA Cup, por lo que saldrán a la cancha con la encomienda de ‘matar o morir’.

