Premier League: Newcastle derrotó por la mínima al Wolverhampton con un penalti dudoso

Newcastle aprovechó las ausencias del Wolverhampton y se llevó los tres puntos en el St. James' Park. Los locales derrotaron al equipo de Raúl Jiménez, que no jugó por ser expulsado, con gol de Chris Wood gracias a un buen cobro de penalti.

El partido comenzó con las Urracas encima de los visitantes, presionando constantemente las salidas del cuadro dirigido por Bruno Lage. En el minuto 22 los de Eddie Howe realizaron una gran jugada dentro del área que terminó concretando Chris Wood. Sin embargo, el VAR revisó la acción y determinó que Guimaraes se encontraba en posición adelantada.

Newcastle no cambió su postura tras la anotación invalidada y siguió con una presión alta. No obstante, no lograron romper el empate y el primer tiempo terminó sin goles.

Ya en la parte complementaria, Wolverhampton continuó con la posesión del balón, pero esta vez acercándose constantemente al área del guardameta local. Las Urracas por su parte, jugaron al contragolpe en gran parte del partido.

En el 68' Chris Wood fue derribado por José Sá tras un gran pase filtrado de Joelinton. El neozelandés cobró de manera perfecta el penalti y adelantó a su equipo. Previamente la jugada fue revisada en el VAR pues el portero de Wolves reclamó que fue el atacante quien buscó el contacto.

Tras el gol el equipo de Bruno Lage buscó el empate, sin embargo, Newcastle se paró bien en la zona defensiva e impidió que igualaran el marcador. El partido finalizó 1-0 a favor de las Urracas.

Con este resultado Newcastle rompió una racha de tres partidos con derrota y subió a la posición 14 de la tabla general. Wolverhampton por su parte, comprometió sus posibilidades de ascender a puestos europeos pues sigue encontrándose a dos puntos del West Ham.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PSG: POCHETTINO SE MOLESTÓ CON LA PRENSA TRAS SEÑALAMIENTO DE POSIBLE RUPTURA EN EL VESTIDOR