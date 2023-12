Manchester United prohíbe el acceso a periodistas a conferencia de prensa de Ten Hag

Después de informes sobre disturbios entre jugadores, el Manchester United prohibió a los periodistas asistir a una conferencia de prensa previa al partido con Erik ten Hag el martes mientras el holandés hablaba antes de un último partido crucial para su atribulado equipo.

El técnico del United se había enfrentado a historias de que sectores del vestuario habían cuestionado sus métodos después de la décima derrota de la temporada contra el Newcastle la semana pasada.

"Estamos tomando medidas contra varias organizaciones de noticias hoy, no por publicar historias que no nos gustan, sino por hacerlo sin contactarnos primero para darnos la oportunidad de comentar, cuestionar o contextualizar", dijo United en un comunicado. . No dijo cuánto duraría la prohibición.

Los informes afirmaban que había crecientes dudas sobre el estilo de gestión de Ten Hag, ya que el United ocupa el séptimo lugar en la clasificación de la Premier League y está al borde de la eliminación de la Liga de Campeones.

Pero, hablando antes del partido del miércoles contra el Chelsea en Old Trafford, el exentrenador del Ajax dijo que su equipo se mantuvo unido.

"Se puede ver que no se puede jugar un futbol tan bueno como lo hemos hecho últimamente si no hay unidad", dijo Ten Hag. “Estamos en un viaje, una ruta, sabemos que todavía estamos en transición, pero vamos en la dirección correcta.

“Se ve cómo construimos un equipo, lo desarrollamos, el equipo está progresando. Cómo están llegando jugadores jóvenes y se ve el potencial de cómo pueden contribuir a un Manchester United muy exitoso en el futuro”.

Es la segunda vez en las últimas semanas que United responde a historias negativas sobre Ten Hag, después de haber refutado el mes pasado las afirmaciones de que estaba considerando reemplazar al entrenador.

Si bien no ha habido ninguna sugerencia por parte del club de que su puesto esté en duda, los informes apuntan a una creciente sensación de incertidumbre mientras Ten Hag lucha por aprovechar el éxito de su primera temporada al mando cuando llevó al United de regreso a la Liga de Campeones.

La derrota ante el Chelsea plantearía más dudas sobre su futuro, pero Ten Hag dijo que confiaba en el progreso del equipo después de ganar cinco de sus últimos seis partidos de liga ante el Newcastle.

“Aún estamos en el ranking. Por supuesto que hemos caído, pero no estamos muy lejos, así que estamos bien”, dijo.

El United recurrió a Ten Hag después de que éste llevara al Ajax a conseguir tres títulos holandeses y dos copas en el espacio de cuatro temporadas.

Desde que asumió el mando de Old Trafford en julio de 2022, ha hecho valer su autoridad en un intento de cambiar la suerte del club.

Cristiano Ronaldo tuvo que entrenar fuera del primer equipo y cayó tras dirigirse a los vestuarios antes del pitido final de un partido la temporada pasada. Jadon Sancho también se entrena fuera del primer equipo por una “cuestión de disciplina”. El extremo afirmó en las redes sociales que lo habían convertido en un “chivo expiatorio” después de ser excluido del equipo del United por su derrota por 3-1 ante el Arsenal esta temporada.

El martes, Ten Hag sugirió que todavía contaba con el respaldo de sus jugadores.

“Por supuesto, siempre hay, en todos los equipos, jugadores que no juegan o que juegan menos y que están menos contentos. Eso no es diferente a lo normal”, afirmó. “Si los jugadores tienen una opinión diferente, por supuesto que los escucharé. Pero no me lo han dicho. O tal vez uno o dos, pero se trata de algo en general. La mayoría quiere jugar así: proactivos, dinámicos, valientes, eso es lo que quieren. Se ve que los jugadores están detrás por las actuaciones ante Everton y Galatasaray. Verás que realmente estamos mejorando”.

