Manchester United rescata empate con drama y superioridad numérica ante Bournemouth

La temporada está perdida para Manchester United en Premier League. Sin embargo, los Red Devils tratarán de cerrar con dignidad y este domingo rescataron un empate en su visita a Bournemouth, que terminó con un hombre menos.

La expulsión de Evanilson al minuto 70 -tras una fuerte entrada sobre Noussair Mazraoui- marcó el rumbo del encuentro para los de Ruben Amorim, que tardaron más de 20 minutos en aprovechar la superioridad numérica.

Tyler Adams challenge was arguably worse than Evanilson, but both are red cards. Both were stupid, dangerous challenges. Finally some common sense. Bournemouth should be down to 9 players. pic.twitter.com/uiC7FtjTOj https://t.co/WzcEirSBaI

— Adam (@AdamJoseph____) April 27, 2025