¡Advierten de escándalo! Real Madrid TV apuntó de nuevo contra árbitro tras Final de Copa del Rey

La prensa merengue no da tregua. La victoria de Barcelona 3-2 contra Real Madrid en la Final de Copa del Rey sigue bajo escrutinio y no precisamente por el accionar de los equipos, sino por las decisiones del cuerpo arbitral.

Aunque el tanto del triunfo blaugrana llegó por claras fallas entre Luka Modric y Brahim Díaz, Real Madrid TV mantuvo el foco sobre Ricardo De Burgos Bengoechea. La televisora merengue fue la primera que puso al silbante en el ojo del huracán desde antes del partido en el Estadio La Cartuja y tras la derrota no dio marcha atrás.

Ricardo De Burgos en el partido de la Final de Copa del Rey | AP

Real Madrid TV critica penal no marcado sobre Mbappé

Una de las decisiones cuestionadas fue el penal que no se marcó sobre Kylian Mbappé, acción en la cual sí se señaló la falta del francés, pero previamente había un fuera de lugar. "Nos han enseñado la línea, pero no el momento en el que sale el balón".

"Si quieren mejorar el año que viene, este es uno de los aspectos a mejorar, porque tenemos que ver el panorama completo", fueron las palabras de los analistas del canal.

Jugadores de Real Madrid reclaman al silbante en la Copa del Rey | AP

Advierten escándalo por parte de afición de Barcelona

Por otra parte, hablaron de la última jugada en el tiempo reglamentario, cuando Raphinha cayó dentro del área. Si bien aplaudieron la decisión González Fuertes de llamar al VAR a De Burgos Bengoechea para revisar la acción, consideraron que los seguidores bluagranas podrían quejarse.

"Estaba claro, no es penalti. Creo que ha acertado González Fuertes. El lío se va a formar ahora porque la afición del FC Barcelona piensa que se ha equivocado. Si no hubieran hecho esa rueda de prensa esperpéntica, no pasaría, va a haber escándalo", sentenciaron.

Jugadores de Barcelona se quejan contra el árbitro en la Final de la Copa del Rey | AP