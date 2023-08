Marta Vieira, la leyenda brasileña del futbol femenino, se despide con un emotivo discurso

La jugadora brasileña Marta Vieira da Silva, conocida mundialmente como Marta, ha pronunciado un emotivo discurso tras la eliminación de Brasil en el Mundial Femenil de Australia-Nueva Zelanda 2023.

Con lágrimas, Marta reflexionó sobre su carrera y su legado, marcando el fin de una era en el futbol femenino.

Marta, quien comenzó su carrera en 2003, ha sido un referente para muchas mujeres en el mundo, no solo en el futbol. Pasó de ser llamada "La Pelé con Falda" a marcar sus propios hitos, como ser la máxima goleadora de los Mundiales, masculinos o femeninos, y convertirse en la 'Reina' del futbol.

"En 2003 nadie me conocía y hoy soy un referente para muchas mujeres en el mundo, no sólo en el futbol", dijo Marta. "Hoy salgo a la calle y me paran, nos dicen 'mi hija te adora, quiere ser como tú'. Y no solo con Marta, también con otras jugadoras. Hoy tenemos nuestras propias referentes y eso no hubiera pasado si nos hubiéramos parado en los primeros obstáculos".

Marta ha sido la mejor jugadora del mundo en seis ocasiones, subcampeona del Mundial en 2007, plata en dos Juegos Olímpicos, campeona de la Copa América, y máxima goleadora de los Mundiales con 17 tantos, superando al alemán Klose.

Pero más allá de sus logros individuales y colectivos, Marta ha sido una figura clave en la lucha por mejorar las condiciones de las futbolistas y empoderar a niñas y jóvenes que ahora pueden soñar con disputar un Mundial.

"El futbol femenino depende de vosotras para sobrevivir. Piensen en eso, denle valor. Disciplina, dedicación. Hay que querer más, entrenar más, estar preparadas. Tienes que llorar al principio para sonreír al final", dijo Marta en su discurso.

Finalmente, Marta se despidió con un mensaje de esperanza y renovación para el futbol femenino. "Los brasileños pedían renovación y aquí la tienen. La mayoría son jóvenes con mucho talento y un camino enorme por delante. Marta acaba aquí, estoy agradecida por la oportunidad y muy contenta con lo que está sucediendo en el futbol femenino en Brasil y en el mundo. Para ellas es solo el comienzo, para mí es el final."

Con estas palabras, Marta cierra un capítulo importante en la historia del futbol femenino, dejando un legado que inspirará a las futuras generaciones de futbolistas.

