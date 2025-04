Mascherano recuerda remontada del Barcelona ante el PSG para motivar al Inter Miami

Javier Mascherano, actual director técnico del Inter Miami, evocó una de las remontadas más icónicas en la historia para motivar a su equipo antes del encuentro ante los Vancouver Whitecaps en la semifinal de la Concacaf Champions Cup.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Con una desventaja de 2-0, el conjunto liderado por Lionel Messi igualar lo hecho por el Barcelona en el 2017 cuando remontaron una diferencia de 4-0 Paris Saint-Germain para avanzar en la Champions League. En aquel equipo Messi, Mascherano, Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez eran parte del cuadro culé.

Recordaron la Remontada | X

Durante la rueda de prensa previa al partido, Mascherano recordó la lucha demostrada por el Barcelona en aquella histórica noche en el Camp Nou. “Esa noche aprendí que nada es imposible y que en el futbol todo puede pasar. Hasta que el árbitro no toca el final, todo puede pasar”

El técnico argentino destacó la importancia de la fe y la convicción interna del grupo. “Yo puedo transmitir como entrenador, pero tengo aquí cuatro compañeros de aquel momento que compartieron conmigo esa remontada. Ellos mejor que nadie pueden inspirar al resto del equipo. El tema es cuánto creemos nosotros en nosotros mismos para poder revertirlo y yo creo más que nadie”, afirmó Mascherano.

Busca inspirar a su equipo | MEXSPORT

Ya saben remontar

Inter Miami ya ha demostrado su capacidad para superar la adversidad. En los Cuartos de Final, el equipo perdió 1-0 en la ida frente a LAFC, pero logró revertir la serie con una victoria 3-1 en la Vuelta, en la que Messi fue protagonista con un doblete. Esta experiencia reciente refuerza el optimismo del cuerpo técnico y la afición de cara al partido de vuelta contra Vancouver.

Mascherano subrayó que, pese al marcador en contra, mantiene plena confianza en el proceso y en lo trabajado desde su llegada al club. “Va a hacer cuatro meses que estamos en el club y a mí una derrota o dos no me van a cambiar la perspectiva. Esto de pegar volantazos no va conmigo. Tenemos que salir fuertes y hacerles sentir que están jugando fuera, pero sin volvernos locos”.

Ya lograron remontar esta temporada | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid ya conoce las sanciones para sus jugadores luego de la Final de la Copa del Rey