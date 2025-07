Mateo Chávez está listo para el reto de jugar con AZ Alkmaar

Con la ilusión de un nuevo inicio. Mateo Chávez ya está listo para integrarse con AZ Alkmaar y comenzar su aventura europea después de coronarse en la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana.

En entrevista con TUDN, el defensa aseguró que se siente emocionado de cara al que definió como el reto más importante de su carrera. "Nervioso, pero muy emocionado e ilusionado".

"Yo creo que es una de las oportunidades más grandes que se me ha presentado la vida y tranquilo porque me han dejado claro en el entorno del club que me van a apoyar, que voy a estar y creo que voy a extrañar a la familia, pero es lo único”, mencionó.

Mateo está listo para el reto | X: @azalkmaar

Compañeros de la Selección Mexicana

Con 21 año, Mateo empezará su camino por el Viejo Continente en la Eredivisie, como ocurrió con sus compañeros del Tri, Edson Álvarez y Santiago Giménez. En ese sentido, aseguró que ellos le dieron consejos, junto con otros veteranos como Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez.

“Santi, Memo, Raúl, Edson y todos los que han estado allá y los que no han estado allá (Europa) me dijeron que fue una buena decisión y me compartieron un poco de lo que fue o ha sido su experiencia”, agregó Mateo.

Mateo Chávez llega a AZ tras ganar la Copa Oro | IMAGO 7

¿Cuándo debutará Mateo Chávez con AZ Alkmaar?

Por ahora, el nuevo equipo del mexicano tiene programados cuatro amistosos más antes de su primer partido oficial, que corresponde al juego de ida de la Segunda Ronda de clasificación de la Conference League, con rival todavía por definir. Dicho encuentro está programado para el jueves 24 de julio.

Mientras que en la Eredivisie, la Jornada 1 está programada para el domingo 10 de agosto a las 6:30 horas (tiempo del centro de México), contra FC Groningen en el AFAS Stadion.

Mateo Chávez jugará AZ Alkmaar esta temporada | X: @azalkmaar