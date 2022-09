Mbappé no descarta llegar al Real Madrid: "¿Ir en el futuro? Nunca se sabe"

No descarta llegar a la 'Casa Blanca'. Luego de convertirse en la 'Joya de la Corona' que no pudo amarrar el Real Madrid en el último año, Kylian Mbappé no cierra la posibilidad de que en un futuro se vista de Merengue.

En entrevista con el New York Times, el 'Killer' francés explicó por qué decidió quedarse en el PSG y qué le podría deparar el futuro de su carrera.

"Jamás imaginé que iba a hablar con el presidente sobre mi futuro, sobre el futuro de mi carrera, así que es algo loco, realmente algo loco. Me dijo: ‘Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país'. Cuando el presidente te dice eso, eso cuenta.

"Nunca sabes lo que va a pasar (sobre el Real Madrid). Nunca he estado ahí, pero parece como si fuera mi casa o algo parecido", sentenció.

