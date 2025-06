Medios portugueses reaccionan a salida de Martín Anselmi: 'Era inevitable'

El paso de Martín Anselmi por el FC Porto llegó a su fin tras una etapa marcada por resultados inconsistentes, fricciones internas y un rendimiento decepcionante en el Mundial de Clubes. La decisión de la directiva de finalizar su contrato fue recibida con respaldo por la prensa portuguesa, que calificó su salida como algo "inevitable".

Anselmi dirigió 21 partidos oficiales con el equipo portugués, logrando 10 victorias, 6 empates y 5 derrotas, lo que representa una efectividad del 47.6%. Bajo su dirección, el Porto finalizó tercero en la Primeira Liga, asegurando un lugar en la próxima Europa League, pero dejó un sabor amargo por su actuación internacional.

En el Mundial de Clubes, Porto fue uno de los tres clubes europeos que no lograron superar la fase de grupos. Empató con Palmeiras (0-0) y Al Ahly (4-4), pero sufrió una dolorosa derrota frente al Inter Miami (2-1), lo que selló su eliminación.

La prensa deportiva en Portugal no escatimó en críticas hacia el técnico argentino. El periódico Récord fue tajante al asegurar que "la salida de Martín Anselmi del FC Porto era inevitable", no solo por los resultados en el campo, sino por el deterioro de la relación con el vestuario. “Muchos ya hablaban de un deterioro irreversible en la relación entre entrenador y equipo”, señaló el medio luso.

Asimismo, se criticó con dureza la insistencia del técnico en jugar con línea de tres defensores, un esquema que no convenció ni a la plantilla ni a la afición. “Martín Anselmi es terco y no entendió que el Porto no podía jugar con línea de tres”, publicaron en el mismo medio.

El diario O Jogo apuntó a la falta de autocrítica y a las tensiones generadas durante su breve mandato. “Aunque el argentino afirmó ser capaz de mejorar la mala imagen que dejó en el Mundial de Clubes, la afición del Porto entiende que las fricciones surgidas durante los cinco meses que estuvo en el cargo serán muy difíciles de superar.”

Por su parte, A Bola cuestionó la falta de evolución en el juego del equipo: “El FC Porto de Anselmi se ha convertido en un equipo permeable, con muchas dificultades en las transiciones defensivas y permitiendo que los rivales lleguen fácilmente a las zonas de remate”.

