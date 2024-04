“Messi arrastró el prestigio; es un embajador de marca rumbo al Mundial 2026”, aseguran expertos

Rayados de Monterrey venció a Inter Miami por 3-1 en la Vuelta de la Champions Cup de la Concacaf, donde Lionel Messi pasó desapercibido y no pudo ayudar a su equipo a conseguir el triunfo.

El tema se llevó a la mesa de Hi Sports en el programa “Puro Futbol” con Hussein Forzán, Raúl Sarmiento, Óscar Pérez y César Martínez, quienes debatieron sobre el nivel actual del futbolista argentino, asegurando que ya no le da para este tipo de competencias.

“Messi arrastró el prestigio. Hoy Messi es un embajador de marca rumbo al Mundial 2026”, aseguró Hussein.

César Martínez comentó que se busca aprovechar un momento como fue la derrota de Messi ante Rayados para crear un escenario catastrófico, pero que la situación no es así, asegurando que Messi no necesita que nadie lo infle después de todo lo que ha logrado.

Sarmiento dejó en claro que este fue un golpe duro para la MLS ante la liga mexicana, mientras que el “Conejo” Pérez mencionó que a pesar de todo sigue siendo diferente, desequilibrante y que puede cambiar los partidos.

Así se encendió la conversación en Hi Sports TV con el tema de Lionel Messi y si arrastra o no el prestigio, lo cual no sería necesario después de todo lo que ha logrado en su exitosa carrera.

