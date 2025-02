Messi asegura que está feliz en MLS y lanza dardo al PSG

Lionel Messi, capitán del Inter Miami y de la Selección Argentina, aseguró sentirse feliz en la MLS y agradecido por todo lo que ha logrado en su exitosa trayectoria. En una entrevista publicada este viernes por Apple TV, el astro argentino habló sobre sus inicios en el futbol y los momentos que han marcado su carrera.

“Fue una etapa espectacular, nunca imaginé que tendría la carrera que tuve. Mi único objetivo era ser profesional, jugar al futbol. Desde muy chico me gustó jugar, me encanta competir, y la verdad que soy un agradecido por todo lo que me regaló, lo que conseguí. Tuve la gran suerte de conseguir todo en el futbol, tanto a nivel grupal con equipos y selección, como individual. Ni yo hubiese pedido tanto”, expresó Messi.

Además, destacó la fortuna que ha tenido en su vida y carrera: “La verdad que la vida me regaló todo y simplemente soy un agradecido de la carrera que tuve y de la vida que me tocó”.

La pasó mal en PSG

El delantero también recordó los momentos difíciles que vivió a los 12 años, cuando dejó Argentina para unirse al Barcelona, así como su etapa en el París Saint Germain, de la que guarda malos recuerdos. En contraste, afirmó que hoy disfruta plenamente su presente como líder del Inter Miami.

“Siempre tuve en mi cabeza jugar en la MLS. Más de una vez lo dije, era algo que me llamaba la atención. Venir al Inter Miami fue una oportunidad, por cómo se dio todo, los últimos años en París. Fue una decisión que tuve que tomar sobre la marcha porque me tuve que ir del Barcelona, fueron dos años que no los disfruté (en París), no estuve feliz en el día a día”, comentó el argentino.

