Messi e Inter Miami, 'víctimas' de rabietas de aficionados y medios en China

La reciente participación de Lionel Messi en un partido amistoso en Japón ha desatado una ola de críticas y descontento entre aficionados y medios chinos. La controversia surge después de que el astro argentino se perdiera un encuentro de exhibición en Hong Kong por molestias físicas, para luego aparecer en el campo en tierras japonesas.

El periódico estatal chino, Global Times, no tardó en expresar la "decepción e ira" que se ha propagado entre los seguidores chinos del futbolista. Se cuestiona la actitud de Messi durante su estancia en Hong Kong, describiéndola como "impasible" e "inexpresiva", mientras que en Japón, su comportamiento parecía ser completamente diferente, según el medio.

"Estoy enfadado no porque Messi no pudiera jugar, sino por la sensación de haber sido engañado. No hubo ni reembolso ni disculpas", comenta al diario un aficionado

Messi, quien disputó media hora del partido en Japón, se vio envuelto en una polémica que se extendió aún más cuando utilizó la red social Weibo, similar a X, para disculparse con sus seguidores chinos. En su publicación, lamentó no poder participar en el encuentro en Hong Kong debido a una lesión.

"Cualquiera que me conozca sabe que siempre quiero jugar... especialmente en estos partidos donde viajamos tan lejos y la gente está emocionada de poder vernos. Ojalá podamos volver y jugar en Hong Kong", escribió La Pulga.

En Weibo, la plataforma social china, los internautas han criticado la "actitud amigable" del argentino con los japoneses, señalando que se le vio "tomándose fotografías con celebridades y saludando a los aficionados con una sonrisa de oreja a oreja", mientras que en China parecía "apático" y "con las manos en los bolsillos".

¿Qué pasó en Hong Kong?

Previamente a su juego en Japón, en la ciudad de Hong Kong se rindieron a la "Messimanía" desde el anuncio del encuentro, con entradas agotadas en menos de una hora, a pesar de los precios que oscilaban entre 880 y 4 mil 800 dólares hongkoneses.

Sin embargo, el pasado 4 de febrero, en una noche de gran expectativa en Hong Kong, la ausencia de Lionel Messi en el partido amistoso entre el Inter Miami y un combinado local desató la indignación de los más de 38 mil asistentes.

Los carteles rosas, el color del Inter Miami, inundaron la ciudad promocionando el partido con imágenes de Messi, Suárez, Busquets y Alba; sin embargo, ninguno de ellos salió en el once titular.

En el partido, Messi ni siquiera se vistió de corto, generando descontento entre los aficionados que clamaban su presencia. Al final del encuentro, el entrenador Gerardo Martino aclaró que Messi y Luis Suárez no jugaron debido a lesiones previas en los partidos de la gira por Arabia Saudita.

