Messi es galardonado con el Premio Laureus al Mejor Deportista del Año 2022

Lionel Messi tuvo un 2022 lleno de éxitos tras ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección de Argentina, y ese triunfó lo llevó a ganar el 'The Best' de la FIFA, y ahora ha sido galardonado con el Laureus al Mejor Deportista del Año.

La Pulga llegó al Pavilion Vendome de París acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo, saludó a Robert Lewandowski, Carles Puyol, Patrice Evra, Fabio Capello, Luis Figo, entre otros.

Después, fue premiado con un Laureus, reconocimientos que se le dan a los mejores deportistas de la actualidad. Tras recibir su trofeo individual Lionel recordó con alegría lo que significó ganar la Copa de Mundo y mencionó, también, su paso por el Barcelona.

“Muchísimas gracias por darme el premio. Es un placer estar en esta Gala. Es un honor compartir honor con grandes ganadores. Siempre es lindo recibir un reconocimiento de este tipo, pero el deporte es un deporte de equipo y este año cumplí el mayor sueño que tenía: ganar el Mundial con mi selección.

“Me costó muchísimo, ya al final de mi carrera. Tuve muchas alegrías con el Barcelona y muchas tristezas con mi selección, pero tuve piedras en el camino y me hizo superarme. Gracias a mi familia y seres queridos, que me respetan, soy un agradecido. Pude cumplir mi sueño. Si bien tardó en llegar, pero fue lo mejor que me pasó y nos pasó como país después de tanto tiempo. Con todo ello, es para Argentina y repito: muchísimas gracias”, expresó Lionel Andrés Messi en su discurso.

