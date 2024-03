Messi habló sobre su salida de Barcelona: "No estaba preparado para irme"

En verano de 2021 el mundo se detuvo con el anuncio de la salida de Lionel Messi de Barcelona. Parecía que el argentino sería eterno con los colores blaugranas, pero tras finalizar su contrato y aceptar bajar su sueldo, el club no hizo más por retenerlo; según palabras del propio jugador que terminó por marcharse a la Ligue 1 para jugar con PSG.

"Fue difícil el cambio al irme al PSG, porque estaba muy bien en Barcelona y pensaba seguir ahí. No estaba preparado para irme, se dio todo muy rápido, debí rehacer mi vida de un día para otro. Conocí otra liga, otro club, un nuevo vestuario", declaró el ahora jugador de Inter Miami, en una entrevista en el pódcast de Big Time.

El capitan de la Selección de Argentina reiteró que fue algo que él no había previsto y por ello le costó en sus primeros partidos con los parisinos. "Fue un cambio que no buscábamos y por eso costó al principio", y recordó que en su momento fue complicado para él adaptarse a la vida en Barcelona, cuando llegó en septiembre de 2000.

“Para mí fue difícil cuando llegué a Barcelona. Era un niño y tenía que adaptarme a nuevos amigos, nuevo país, nueva ciudad, nueva gente, nuevo colegio. Me costó mucho al principio, pero pensaba que estaba haciendo lo que yo quería, jugar al fútbol, en un gran equipo como el Barcelona y eso me hizo poder seguir adelante, era impresionante y lo disfrutaba muchísimo. Siempre me han tratado muy bien en Barcelona, les estoy agradecido”, añadió.

Por otra parte, Messi aseguró que de momento el retiro no es algo que le pasa por la mente. “Yo sé que en el momento que sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto ni estoy ayudando a mis compañeros, lo dejaré. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo, sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego bien y cuándo juego mal. Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y sé hacer”

