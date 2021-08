Messi: Papu Gómez confesó que lloró con discurso de La Pulga previo a Final de Copa América

El argentino, Alejandro 'Papu' Gómez mencionó en una entrevista para La Nación, que Lionel Messi dio un discurso tan emotivo previo al partido contra Brasil que lo hizo derramar "lágrimas como a un nene".

"Antes del partido Leo empezó a hablar y la verdad, las palabras justas no me las acuerdo, porque enseguida, yo ya estaba llorando. Dijo algo de los esfuerzos, de las familias. Estábamos todos esperado esa Final, los días y las horas previas no se nos pasaban más, teníamos la adrenalina a full, y Leo se puso a hablar, Fideo también y hoy no puedo reconstruir qué dijeron, solo me acuerdo que yo no paraba de llorar", mencionó Gómez para La Nación.

Además, Alejandro Gómez dio más detalles acerca de su triunfo frente a Brasil en la Copa América 2021, donde logró frenar la sequía de titulos de la Selección mayor de Argentina, por lo que destacó la importancia en la cancha y el vestidor de Messi, siendo el líder del equipo.

"Es un líder absoluto, es un capitán con todas las letras. Porque lo demuestra, porque da el ejemplo. Siempre lo quieren comparar con Diego, quieren que grite y que se pelee, y Leo no es así. Pero si lo tiene que hacer puertas adentro, lo hace. Lo que pasa es que Leo no lo va a sacar a la luz nunca y no va a vender humo. Cuando se tiene que enojar y te tiene que decir algo, te lo dice entre cuatro paredes", mencionó el 'Papu' en la entrevista.

