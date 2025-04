Messi provocó un nuevo récord de asistencia en la MLS en partido ante Columbus Crew

La Messimanía no se detiene. El próximo julio, Lionel Messi cumplirá dos años desde su llegada a Inter Miami y su impacto en la MLS poco a poco es evidente.

Este sábado, por segundo fin de semana consecutivo, el argentino provocó un récord de asistencia en la liga estadounidense. Por lo que poco a poco la fiebre por ver al actual campeón del mundo se hace más grande en el futbol estadounidense.

Messi sigue haciendo historia en la MLS | AP

Para el partido de este sábado, el equipo amarillo trasladó su partido al Huntington Bank Field de Cleveland, casa de los Browns. Con un total de 60 mil 164 aficionados, fue la mayor asistencia para Columbus Crew como local. Además, fue el partido con mayor asistencia en este escenario sin que se trate de un partido de NFL.

Columbus Crew tuvo record de asistencia gracias a Messi | AP

Es la novena ocasión desde que Messi llegó a la NFL que 60 mil o más personas asisten para ver a Inter Miami fuera del Estadio Chase, y fue la segunda en la actual temporada. La primera fue la semana pasada, ante Chicago Fire en el Soldier Field, con 62 mil 358 asistentes.

A Massive Milestone 🏟️



Thank you to the 60,614 supporters who helped us set a new home attendance record. It is also the highest non-NFL attendance at Huntington Bank Field. This one is for all of Ohio 🖤💛 pic.twitter.com/qt15U64dvr

— The Crew (@ColumbusCrew) April 19, 2025