Messi reveló que aún tiene la 'espinita' del Mundial 2014: "Las cosas pasan porque tienen que pasar"

Lionel Messi es uno de los mejores jugadores que ha estado en el futbol, pues tanto a nivel de clubes como a nivel de selección ha conseguido una amplia cantidad de títulos, siendo la Copa del Mundo el trofeo que más anhelaba, pues en el 2014 se le negó al perder la Final frente a Alemania.

“Las cosas pasan porque tienen que pasar, no me arrepiento de nada, de todo el recorrido y el camino que me tocó hacer. Tuve la suerte de tener muchas alegrías, tristezas también en el camino por no haber conseguido el objetivo, pero si se dio así es porque tenía que ser así", comentó Messi

El jugador del Inter Miami tuvo una charla con Zinedine Zidane, exentrenador del Real Madrid, en donde recordaron diferentes momentos de sus carreras, siendo uno de ellos la Copa del Mundo de 2014, la cual el astro argentino recordó tener la 'espinita' tras salir subcampeona de aquella edición mundialista.

"Pero así y todo, la espinita de la final del 2014, en el Mundial... Si bien la pude dibujar un poco después con este Mundial, va a quedar ahí", declaró.

Tras salir subcampeón en aquel Mundial, la historia de Messi con la Selección de Argentina tuvo un cambio, ya que años más tarde conseguiría la Copa América, la Copa Mundial de Qatar 2022 y la Copa de Campeones Conmebol-UEFA, también conocida como Finalissima.

