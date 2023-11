Zinedine Zidane describió a Lionel Messi con una palabra: 'Magia'

Zinedine Zidane y Lionel Messi tuvieron la entrevista del año. Ambos históricos futbolistas, entre elogios mutuos, se juntaron para hablar sobre, la mítica playera 10 que ambos utilizaron, ejemplos a seguir y momentos importantes a lo largo de sus carreras

La entrevista de Adidas, comenzó con los dos lamentaron no haber podido jugar juntos en algún momento: "Es una pena no haber podido jugar contigo", comentó el francés, a lo que Leo respondió: "Te admiro muchísimo. No tuvimos la suerte de jugar juntos, sí de enfrentarnos poquito y después ya vos como técnico. Siempre con respecto y admiración por todo lo que hiciste y seguís haciendo".

Al momento de describir a Lionel Messi, Zizou no dudó dos veces en comentar que es: ‘Magia’, comentando que lo que hace él en el terreno de juego, ningún otro futbolista es capaz de replicarlo.

“Hoy es un día importante para mí para decirle la admiración que tengo por él, y la gente que le gusta el futbol, que le gusta estos jugadores que son diferente y para mí es magia. Y cuando veo lo que hace en el campo digo ‘esto ya está’, es lo que le gusta a la gente. Es un jugador que son pocos, hay, pero cómo él, poco muy pocos, bueno no, uno”, comentó el francés.

A su vez, Messi decidió devolver los cumplidos al comentar: “"Para mí es uno de los más grandes de la historia. Siempre fue un jugador diferente, elegante, arte, magia, tenía todo”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡INSÓLITO! UNIVERSITARIO CELEBRA EL TÍTULO EN PERÚ CON TODO Y APAGÓN DEL ESTADIO