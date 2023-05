Messi rompe el silencio y habla sobre el futuro al terminar la temporada con el PSG

Jorge Messi, padre y agente del jugador argentino Lionel Messi, ha salido al paso de las recientes informaciones que vinculan al delantero con un posible fichaje por un equipo de Arabia Saudí. Una noticia de AFP aseguraba que ya había un acuerdo cerrado entre el jugador y el club en cuestión. Sin embargo, Jorge Messi ha negado rotundamente que su hijo tenga cualquier tipo de acuerdo con un equipo para la próxima temporada.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Jorge Messi ha explicado que "no hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene". Además, ha aclarado que "la decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG". El padre del jugador ha dejado claro que "no hay nada con nadie, ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que termine la temporada".

Jorge Messi ha mostrado su malestar con aquellos que "usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad" y ha calificado de "falta de respeto" las informaciones que no aportan pruebas y que se basan en rumores malintencionados. En este sentido, ha criticado a los medios que no contrastan la información antes de publicarla y que están más preocupados por conseguir "noticias" sensacionalistas que por informar con veracidad.

La respuesta de Jorge Messi llega en un momento en el que se especula con el futuro del jugador una vez finalice su contrato con el PSG. Sin embargo, el padre y agente del jugador ha dejado claro que no habrá ninguna decisión al respecto hasta que finalice la temporada y que, por el momento, no hay ningún acuerdo con ninguno.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MILAN VS INTER DE MILAN: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL PARTIDO DE SEMIFINALES DE LA CHAMPIONS?