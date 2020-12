Messi: Saldría del Barcelona en 2023 para llegar a la MLS según medio español

Mucho se ha hablado en los últimos meses de la estancia de Lionel Messi con el Bercelona, conjunto con el que no ha renovado el contrato que culmina el próximo verano.

Sin embargo, de acuerdo a la Cadena Ser, en España, La Pulga se quedaría hasta el 2023 en el conjunto catalán para después emigrar al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) el equipo de David Beckham.

Según el medio ibérico, el astro argentino compró un lujoso apartamento en el edificio Porsche, ubicado en Sunny Isles, donde se mudaría dentro de un par de años, pues desea que sus hijos se formen en Estados Unidos.

@PonsetiRadio, sobre el futuro de Messi en EE.UU. "Hace año y medio, Messi estaba en mi mismo barrio comprando un apartamento en el edificio Porsche" "Si ha pedido todo lujo de detalles el precio no está por debajo de los 8 millones de euros"https://t.co/cyeReyyReI pic.twitter.com/vFRqx4PcSL — El Larguero (@ellarguero) December 29, 2020

"Siempre dije que tengo la ilusión de que me gustaría disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa Liga y esa vida, pero luego si pasará o no, no lo sé, no es un ahora o en el futuro, y por eso digo lo de volver", señaló Messi en entrevista con Jordi Évole, lo que fundamentaría esta opción.

El lujoso apartamento que Messi compró en Miami ronda los 8 millones de euros; te permite subir en tu coche a tu vivienda en un ascensor especial.

