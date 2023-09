Messi sobre su futuro en la Selección Argentina: 'No sé si llego al próximo Mundial'

Lionel Messi tiene 36 años, y llegaría al Mundial 2026 con 38, por lo que ya sería un jugador muy veterano en la competición más importante a nivel de selecciones, por lo que no descarta que ya no le alcancé la edad para juagar en México, Estados Unidos y Canadá, anfitriones de esa Copa del Mundo.

“No sé si llego al próximo Mundial, no lo pienso porque está lejos”, declaro en una entrevista el jugador del Inter Miami a Soné que Volaba del influencer argentino Migue Granados. Al mismo tiempo, La Pulga señaló que será después de la Copa América donde ponga una balanza.

“Si pienso en la Copa América, va a estar lindo porque la del Centenario que jugamos acá fue muy linda, aunque perdimos la final, el proceso lo disfrutamos muchísimo. Después de la Copa América se verá, depende de cómo me encuentre yo. Pasaron los años, hay que ver cómo me voy sintiendo, iré viendo el día a día de cómo me encuentre, faltan tres años”.

Messi, que ganó el Mundial de Qatar 2022 con Argentina, aún no piensa en el retiro, pues señaló que sigue disfrutando del futbol que no piensa en qué va a pasar cuando lo deje, aunque seguramente será parte de la organización de un club como directivo.

“No lo sé, y tampoco quiero pensarlo, quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante al dejar Europa y venir acá y no quiero seguir pensando en el siguiente paso. Quiero seguir disfrutando de jugar. Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta y, si bien tengo responsabilidades y objetivos, no deja de ser algo que disfruto. ¿Qué voy a hacer? No sé, me gusta lo relacionado al futbol, me gusta estar con los chicos, enseñar, director deportivo también”.

'En Argentina la pasamos jodido', Messi

Entre otros temas, Lionel Messi recordó cómo la pasaban antes de ser Campeones del Mundo. “Nosotros la pasamos jodido en Argentina. Ahora es todo muy lindo porque somos campeones, pero tuvimos épocas en que la pasamos muy mal. Nos criticaban mucho y eran cosas y se pasaban del límite. Eran cosas zarpadas y eso. La familia está ahí, lo sufre mucho. Pero no con la gente, con la gente siempre sentí que me bancaron hasta en los peores momentos”.

¿Dónde guarda Lionel Messi sus trofeos?

El astro argentino, Campeón del Mundo, señaló que en su casa de Barcelona guarda todos los reconocimientos personales y grupales que ha recibido a lo largo de su carrera.

“La medalla del Mundial la tengo en Barcelona, mi museo y las cosas que conseguí las tengo en Barcelona. Es un reconocimiento lindo, pero tuve la suerte de ganar todo. Eso es lo importante, los premios individuales son lindos, lo importante es lo otro”.

