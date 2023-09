Shakira ha vuelto a hacer de las suyas, y esta vez lo ha hecho de manera explosiva con el lanzamiento de su última canción, 'El Jefe'. La cantante colombiana sorprendió a sus seguidores al aventurarse en el género de los corridos tumbados, que ha arrasado en los últimos años, y lo hizo en colaboración con Fuerza Regida.

Pero la controversia no se detiene en la elección del género musical. Shakira ha mantenido la intriga y el misterio que rodean a su vida personal al incluir referencias a su relación pasada con el exfutbolista español, Gerard Piqué. En esta ocasión, el blanco de sus indirectas es Joan Piqué Rovira, su exsuegro y empresario ibérico, quien se ve mencionado en la canción en un giro inesperado.

Las líneas de 'El Jefe' no dejan lugar a dudas: "No hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi ex suegro, que no pisa sepultura". A pesar de la sutil censura de Fuerza Regida, la mención de Joan Piqué Rovira en la letra ha desatado una ola de especulaciones y comentarios en las redes sociales sobre la relación pasada entre Shakira y la familia Piqué.

'El Jefe' suma millones de vistas

El videoclip de 'El Jefe' no se queda atrás en cuanto a impacto. En apenas unas horas desde su lanzamiento, ya ha superado los tres millones de visualizaciones en el canal oficial de Shakira en YouTube. Los fanáticos de la artista colombiana han demostrado su entusiasmo por esta nueva dirección musical y la intrigante narrativa de la canción.

Se espera que 'El Jefe' continúe cosechando éxito en los próximos días y semanas, e incluso podría romper récords, siguiendo la estela de sus colaboraciones anteriores, como la memorable unión con Bizarrap.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL REY CARLOS III RECIBE UNA PLAYERA DEL PSG A MANOS DE NASSER AL-KHELAIFI