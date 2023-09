Checo Pérez sobre los problemas en Singapur: "No entendimos lo que fue mal"

Red Bull tuvo el peor fin de semana de su temporada durante el Gran Premio de Singapur. Por primera vez en el año, la escudería austriaca no ganó la carrera y los dos pilotos quedaron fuera de la Q3. Tras su actuación, Sergio Pérez confesó que hubo confusión en el equipo.

A pesar de empezar fuera de los primeros 10 puestos tanto Checo como Max Verstappen lograron sumar puntos en la carrera. Aun así, el mexicano habló sobre su monoplaza y aceptó que no lograron entender las fallas durante el Gran Premio.

“Hay algunos indicativos de que nos confundimos con la configuración del coche, aunque fuimos más competitivos en la carrera que en la clasificación. El objetivo en Japón es estar de vuelta, no entendimos lo que fue mal o lo que no funcionó en Singapur, aunque tenemos algunas ideas”.

Ahora Sergio Pérez sabe que en el Gran Premio de Japón tienen más posibilidades de volver a lo más alto del podio. El piloto confesó que en simuladores el coche muestra mejores a comparación de Singapur.

"Pero el circuito es tan diferente que no hay una razón para pensar que no seremos fuertes en Suzuka. Este debería ser uno de los mejores trazados para nosotros. El coche se siente bien en el simulador, no tan mal como en Singapur, así que espero que vaya bien y que sea un buen circuito para nosotros", finalizó en la rueda de prensa previo al inicio del Gran Premio.

