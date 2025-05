Miguel Herrera critica a Robin Van Persie por 'marginar' a Jeylen Mitchell

Con rumbo a la Copa Oro 2025, el entrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera, expresó en conferencia de prensa su descontento acerca del manejo que algunos entrenadores tienen con sus jugadores seleccionados.

Herrera dirigirá la Copa Oro 2025 con Costa Rica | Imago7

Enojo con Van Persie

El 'Piojo' Herrera salió en defensa del defensa tico Jeyland Mitchell, pues este no ha tenido los minutos deseados en el Feyenoord, su actual club en donde es dirigido por el neerlandés Robin Van Persie, quien recientemente ha marginado al defensor argumentando que es un jugador que "va muy fuerte a la pelota".

"Muy respetable lo que dice Van Persie porque a su corta carrera ha dirigido a equipos importantes, pero si no te gusta mejor di no, no llena mi ojo, mejor eso a decir que es un defensa que llega muy fuerte a la pelota", dijo el seleccionador costarricense haciendo referencia también a que a los entrenadores les gusta ese tipo de jugador.

Van Persie es el actual entrenador del Feyenoord | Instagram: @robinvanpersie

'Piojo' lo quiere, Van Persie no

"Para mí Mitchell es muy importante, está haciendo bien las cosas, que impone su lugar, su fortaleza y eso me llena", admitió el mexicano.

Con respecto a la inconformidad de Jeyland Mitchell acerca de la falta de minutos en el equipo de Roterdam, Herrera también opinó: "Veremos qué decide el Feyenoord, por supuesto que el entrenador es Van Persie y decidirán qué harán, pero si no lo tiene en la cabeza, ojalá le de la oportunidad de salir y tener más minutos para que demuestre la calidad y la capacidad que tiene", concluyó.

Mitchell en un encuentro con Feyenoord | Instagram: @jeyland_29

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Apunta al triplete! PSG es Campeón de la Copa Francia tras vencer a Reims