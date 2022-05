Milan se acerca al Scudetto tras vencer al Atalanta

El Milan se situó a un paso del título de la Serie A al ganar al Atalanta (2-0), en San Siro, en la penúltima jornada de la competición.

El cuadro rossonero está a un solo punto de su decimonoveno título liguero, que no consigue desde hace once temporadas, desde que se impuso en la campaña 2010-2011. En la última jornada visita al Sassuolo, que no tiene nada en juego.

No falló el cuadro de Stefano Pioli a pesar de la presión a la que le somete el Inter, segundo en la tabla. El Atalanta, además, no dio facilidad alguna. Tiene en juego un puesto europeo. Está octavo en la tabla, igualado a puntos con el Fiorentina que marca la zona continental, y a uno del Roma, en puesto de Europa League.

A pesar del dominio, no conseguía batir a Juan Musso el conjunto de Pioli, mientras los visitantes buscaban sus opciones a la contra. Consiguió romper la resistencia del Atalanta en la segunda parte, en el minuto 58, con una buena acción individual del portugués Rafael Leao tras recibir un balón de Junior Messias. El luso encaró la meta visitante y definió bien ante Musso.

Sentenció el choque en otra jugada personal protagonizada por Theo Hernández. Un golazo del lateral francés, prodigio de potencia, que tomó el balón en su campo y emprendió una carrera sin freno hasta llegar al área y cruzar la pelota al portero del Atalanta.

La victoria deja al Milan con el título en la mano. Supera en cinco puntos al Inter que visita al Cagliari. Si el conjunto de Simone Inzaghi no logra los tres puntos, el Milan será campeón.

