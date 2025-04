Milan vs Inter de Milan EN VIVO Coppa Italia Semifinal Ida

El AC Milan e Inter de Milán se enfrentarán en un derbi el miércoles en una eliminatoria de vital importancia para los rossoneros, pues la Coppa Italia podría ser la única vía por la cual entren a competiciones europeas la próxima temporada. El ganador de la Copa de Italia obtiene un lugar en la Europa League.

Para Santiago Giménez, este duelo será especial, puse será el primer derbi de la madonnina en su carrera y llega con sed de revancha, luego de fallar un penal importante ante el Napoli el fin de semana. +

Minuto 67 | !Hakan Calhanoglu empata el juego!

Minuto 47 | ¡Abraham no perdona! Jugada un poco fortuita pero el delantero define bien y apenas reanudadas las acciones le da la ventaja a los Rossoneri

Minuto 45 | Se reanudan las acciones

MEDIO TIEMPO EN SAN SIRO

Minuto 40 | ¡Otra vez Maignan! El arquero evita la caída de AC Milan

Minuto 30 | El empate sin goles se mantiene en San Siro.

Minuto 8 | Disparo que Maignan ataja abajo y controla en dos tiempos.

13:02 | Comienza el partido.

Santi Giménez a la banca por segundo juego al hilo.

Here's how we line up for tonight's first leg 📋#MilanInter #CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan

