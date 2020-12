Mino Raiola: 'Llevar a Zlatan Ibrahimovic a la MLS fue una pérdida de tiempo'

Zlatan Ibrahimovic llegó a la MLS con 37 años en lo que pareciá ser el final de su carrera; sin embargo, el sueco demostró su tremendo potencial y arrasó con la liga y el Galaxy de Los Ángeles demostrando que la edad no es un impedimiento.

Pero esta aventura en Estados Unidos fue un error para su agente, Mino Raiola, quien consideró una pérdida de tiempo la entancia de Ibrahimovic en Los Ángeles ya que su lugar siempre ha estado en el futbol europeo de élite.

"Lamenté llevarlo a la MLS, fue una pérdida de tiempo allí. Tenía que quedarse en Europa, en el futbol real", declaró Raiola durante la gala del Golden Boy.

El estado físico de Ibrahimovic sigue sorprendiendo y ahora con 39 años tienen al Milan, su actual club, en la cima de la Serie A donde hace mucho no estaba, por lo que el agente considera que su cliente puede seguir jugando hasta los 44 años.

"He visto muchos jugadores que a la edad de Zlatan estaban cansados, casi me da pena que sigan. En Ibra no veo esto, para mí puede jugar otros cinco años. Alguien que se recupere de una lesión como él no puede detenerse. Jugará un papel importante, quizás sea presidente de algún equipo de la UEFA, algo para cambiar el mundo", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEMPHIS DEPAY SOBRE SU POSIBLE SALIDA: "ESTOY CONCENTRADO AL CIEN POR CIEN EN EL LYON"