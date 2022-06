MLS: Firma acuerdo multimillonario con Apple TV por derechos de transmisión durante 10 años

Las plataformas de streaming cada vez toman más fuerza en la industria del deporte. En esta ocasión fue Apple TV, la que dio un nuevo golpe a las televisoras. La MLS anunció un contrato multimillonario con la empresa de la manzana por derechos de transmisión por los próximos 10 años.

El acuerdo no solo incluye a la liga, también otros torneos como la Leagues Cup, MLS NEXT Pro y MLS NEXT. Todos los partidos contarán con transmisión en español, ingles y en el caso de los clubes canadienses en francés.

A partir del 2023, Apple TV tendrá todos los juegos en exclusiva del torneo estadounidense en todas partes del mundo. La única excepción será la Leagues Cup, campeonato que tiene clubes de la Liga MX, por lo que tendrá otros espacios en México por donde pasarán los compromisos.

El contar con una suscripción de Apple TV permitirá al usuario ingresar al apartado especial con algunos partidos limitados para ver sin costo adicional. Sin embargo, para acceder a la programación completa que incluirá contenido exclusivo y más cercano a los equipos, el usuario deberá suscribirse al servicio de la MLS que se encontrará en la aplicación de Apple TV. Por el momento no se revelaron los costos de dicho paquete.

Pero la MLS no es la única liga que se muda de casa, la CONMEBOL anunció que llegó a un acuerdo con Paramount + para transmitir los juegos de Copa Libertadores y Sudamericana en Latinoamérica por los próximos tres años.

Ambas justas tendrán opciones de visualización gratuitas a través de los canales gratuitos Pluto TV, Telefe y Chilevisión.

