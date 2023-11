Mohamed Salah se sincera y admite su problema: 'Soy adicto'

Mohamed Salah ha admitido públicamente su adicción al ajedrez online. En una entrevista exclusiva con 'Sky Sports', El jugador de 31 años confesó que dedica tiempo "literalmente cada día" a este juego estratégico y reveló su deseo de enfrentarse al gran maestro noruego Magnus Carlsen, quien ha ostentado el título de campeón mundial desde 2013 hasta 2023.

"Juego literalmente cada día al ajedrez, soy adicto", declaró Salah. A pesar de su fama como estrella del futbol, el delantero egipcio reveló que utiliza un seudónimo al jugar en línea. "No uso mi nombre, pero como nombre de usuario pongo mi nombre seguido de unos números. Me preguntan si soy Mohamed Salah, y respondo que sí, pero no me creen. 'Mientes', me dicen. Entonces acabo por decirles: 'Vale, estoy mintiendo'".

El jugador del Liverpool compartió su amor por el ajedrez y admitió que aunque no alcanza el nivel de Magnus Carlsen, considera que tiene habilidades notables. "No soy tan bueno como Magnus Carlsen, pero soy bueno. Nadie tiene posibilidades contra él, pero ojalá podamos jugar algún día", expresó el futbolista.

El deseo de Salah de enfrentarse al campeón mundial Carlsen parece tener un eco, ya que el noruego se ha destacado como un ferviente aficionado al futbol y, específicamente, a Mohamed Salah. Además, no es el único futbolista que comparte esta fascinación por el ajedrez, puesto que jugadores como Trent Alexander Arnold, Christian Pulisic, Martin Odegaard y el ex madridista Esteban Granero también se han manifestado como entusiastas de este juego estratégico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BAYERN MUNICH CONFIRMÓ LA EXTENSIÓN DEL CONTRATO DE MANUEL NEUER