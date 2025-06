Mundial de Clubes 2025: Esto dejó la Fase de Grupos del torneo internacional

Cerró la Fase de Grupos del Mundial de Clubes, torneo el que ha dejado un buen sabor de boca a los aficionados con este nuevo formato, pues las sorpresas no faltaron en esta primera ronda de la justa.

Messi y el trofeo | AP

Los equipos brasileños destacaron en esta primera etapa, pues los cuatro participantes avanzaron a los Octavos de Final. Por otro lado, los dos argentinos: Boca Juniors y River Plate se quedaron fuera. En Concacaf, 40% de sus clubes lograron su boleto a la siguiente ronda, con Rayados e Inter de Miami. En UEFA, Porto, Atlético de Madrid y RB Salzburg fueron los eliminados.

Mejor ofensiva y defensiva del Mundial de Clubes

El mejor equipo en la Fase de Grupos fue Manchester City, ya que fue el único en ganar sus tres partidos, además de ser la mejor ofensiva con 13 goles anotados y solo dos recibidos. Sin embargo, las mejores defensivas fueron las de Rayados, Paris Saint-Germain y Al-Hilal.

Echeverri festeja | AP

En la otra cara de la moneda, el peor equipo del torneo fue Urawa Red Diamonds, que se despidió de la justa con 0 puntos y nueve goles en contra. Wydad Casablanca y Pachuca se acercan al registrar la misma cantidad de unidades, pero con menos anotaciones recibidas.

Máximos goleadores del Mundial de Clubes

La tabla de goleadores se encuentra pareja, ya que hay un empate entre cinco jugadores: Kenan Yildiz (Juventus), Ángel Di María (Benfica), Jamal Musiala (Bayern Munich), Wessam Abou Ali (Al-Ahly) y Michael Olise (Bayern Munich) todos con tres tantos.

En partido | AP

Tras finalizar toda la Fase de Grupos, el promedio de gol por partido fue de 3.0, producto de los marcadores abultados, los empates y los diversos resultados que dejó la primera etapa.

La fiesta del Mundial de Clubes continúa este sábado con los duelos entre Palmeiras vs Botafogo y Benfica vs Chelsea, con cierre hasta el martes 1 de julio con Real Madrid vs Juventus y Borussia Dortmund vs Monterrey.

