Nacho Fernández: 'Que Ramos renueve o Real Madrid fiche un central influyen en mi decisión'

Nacho Fernández trasladó al verano una decisión a tomar sobre su continuidad en el Real Madrid, en función de la decisión de Sergio Ramos, al que recomendó renovar, y los fichajes que pueda realizar el club para reforzar la defensa.

"Lógicamente que el Real Madrid renueve a Ramos, fiche a uno o a dos centrales son decisiones y yo tomaré la mía con mi entrenador y mi familia. Es una decisión personal a tomar. Estoy feliz aquí, me queda esta temporada y una más, no he hablado con el club de mi contrato pero estoy tranquilo. Me centro en jugar bien y tomaré la mejor decisión para mí", aseguró en rueda de prensa.

El sueño de Nacho es retirarse en el Real Madrid pero entiende que tras años de crecimiento, llega el momento de sentirse importante y no cierra las puertas a una experiencia en el extranjero.

"Si las circunstancias se dan para que yo me retire en el Real Madrid lo firmo ahora mismo, sería mi sueño acabar aquí la carrera tras tantos años. Sería lo mejor que me podría pasar, pero me gusta ir temporada a temporada y si veo que las cosas son más complicadas de lo que le he tenido, que nunca ha sido fácil, me gustaría probar otra liga, pero estoy donde quiero estar. En verano ya se tomará una decisión", marcó.

A Nacho no le gustaría que jugadores como Sergio Ramos o Lucas Vázquez no renovasen sus contratos a final de esta temporada y que el Real Madrid pierda el sello español.

"Como jugador de la casa y español, la ilusión que me hace es que esos jugadores permanezcan mucho tiempo. Si algo ha tenido bueno el Real Madrid que ha ganado muchas cosas, es que ha habido muchos españoles y gente de la casa que te dan mucho. Son situaciones que no dependen de nosotros, proyectos que se van creando poco a poco", opinó.

