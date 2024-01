¿Ni por Messi? Neymar Jr confiesa que no votó por nadie para el premio The Best

Una controversia rodea al premio The Best, luego de que Lionel Messi le ganó el trofeo a Erling Haaland pese a tener un empate en puntos, en redes sociales señalan ‘ayuda de la FIFA’, por un ‘voto fantasma’ de Neymar.

El jugador brasileño está siendo señalado de haber votado por Messi como primer lugar al Premio The Best, pero el sudamericano ha aclarado que no votó por el argentino.

¿Por quién votó Neymar Jr?

En redes sociales se volvieron virales los votos que, según dicen, dio Neymar como capitán de Brasil en la gala del premio, pues se asegura que dio como ganador a Messi seguido de Mbappé y Erling Haaland, pero él lo niega.

El astro brasileño comentó un posteo en redes sociales y dejó en claro que ‘no votó por nadie’, por lo que se desataron comentarios y supuesta ayuda de parte de la FIFA para ‘regalarle otro trofeo’ a Messi.

En la gala de The Best votan los capitanes y entrenadores de distintas selecciones. Por Brasil, aseguran que Neymar votó por Messi, pero esto es imposible, ya que el capitán registrado y que sí emitió su voto fue Casemiro, no el del Al-Hilal.

Neymar en Instagram dice que no votó por nadie en los Premios The BEST. Pero la FIFA dice que votó a Messi. Abran los ojos ya. La FIFA es una organización criminal, y Messi su putita. pic.twitter.com/vhn9Z4ytWn — El Inmortal (@ElInmortal____) January 16, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WEST HAM UNITED, SIN EDSON ÁLVAREZ, QUEDA FUERA DE LA FA CUP