Nicolás Larcamón deja atrás fracaso con León y ya negocia con Cruzeiro

León tuvo un último semestre del 2023 complicado, pues fue eliminado en los Cuartos de Final ante América en el Apertura 2023, y no tampoco logró avanzar a las Semifinales del Mundial de Clubes y en su partido debut, cayó (1-0) ante Urawa Reds. Tras el fracaso, Nicolás Larcamón fue cesado de su cargo como DT justo al término del partido.

Ahora, el estratega argentino está por comenzar a dejar atrás su mal momento con La Fiera y de terminar su estadía en México, pues de acuerdo con información de Rádio Itatiaia, medio brasileño, Larcamón es la opción más clara para dirigir al Cruzeiro.

Su éxito en Puebla y el ganar la Concachampions con León, a pesar de no hacer un buen AP23 y un Mundialito, lo han llevado a estar en el radar de uno de los clubes más importantes de Sudamérica, y quienes lo buscarán para encontrar la gloria.

Aun así, Larcamón aseguró con Globo que no sabía nada sobre el interés de Cruzeiro por sus servicios. "Ahora vuelvo de Arabia para reunirme con mi gente. Pero todavía no he oído nada sobre Brasil y Argentina. Vuelvo a León y termino mi viaje ahí. Quiero terminar todo ahí y ver qué pasa después".

Cabe destacar que, Nicolás Larcamón no fue el único candidato, pues Globo señala que Fernando Gago, próximo estratega de Chivas, y Gabriel Milito fueron sondeados, pero no se llegó a ningún acuerdo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FISCALÍA DE GUANAJUATO DA PRIMEROS DETALLES DE LA MASACRE DE SALVATIERRA; FUERON 195 BALAZOS