Niños de Newell's que se sacaron una foto con Malcorra volverán a entrenar

La polémica por la suspensión de seis chicos de las Inferiores de Newell's por sacarse una foto con Ignacio Malcorra, jugador de Rosario Central, parece haber llegado a su fin. Luego de varios días de tensión en la ciudad, se alcanzó un acuerdo para que los pequeños regresen a los entrenamientos a partir del lunes, según informó el diario La Capital de Rosario.

Así fue la resolución

La resolución se tomó tras una reunión entre la dirigencia del club del Parque, encabezada por el presidente Ignacio Astore, los coordinadores del predio Malvinas Argentinas y los padres de los chicos involucrados. La medida original había desatado una fuerte controversia en el ambiente futbolístico rosarino, donde las pasiones y rivalidades históricas muchas veces superan los límites del juego.

La imagen con Malcorra, tomada luego de un partido infantil, fue el desencadenante. El propio jugador de Central expresó su malestar: “En lo personal me da mucha tristeza y me pone mal por los nenes. Yo siempre me saqué fotos con todos. Ellos estaban ahí, yo fui a ver a mi hijo, cuando terminaron de jugar pasaron, me saludaron y me saqué una foto como me saco con todos”.

Opiniones de figuras del futbol argentino

Desde distintos sectores del futbol argentino llegaron mensajes de apoyo para los chicos. Lionel Scaloni, técnico de la Selección, opinó: "Realmente lo que hay que valorar es que esos chicos se quisieron sacar una foto con un jugador de Primera División, que es la ilusión que todos tienen... Tendría que haber sido algo normal". Por su parte, el Ogro Fabbiani, DT de la Primera de Newell's, señaló: “Esto es más político porque es un año electoral. Estaban haciendo todo para que los chicos traten de volver al club”.

Si bien los padres no habrían solicitado la libertad de acción para cambiar a sus hijos de institución, ahora cada familia evaluará qué decisión tomar. Mientras tanto, el regreso a los entrenamientos ofrece algo de alivio y deja una reflexión sobre los límites de la rivalidad en el fútbol formativo.

