Spal no jugará la Serie C 2025-26 por problemas económicos

El futbol sigue viviendo una crisis con su equipos, Brescia anunció que ya no podrá inscribirse a la Serie C por adeudos y ahora el Spal ha oficializada su ausencia en la división debido a problemas económicos, aunque este último asegura que no se encuentran en quiebra.

Apenas hace unos meses el conjunto Alabiazul jugaba en la Serie C y tras concluir la campaña los directivos han comunicado que el equipo no podrá registrarse para la temporada 2025-26, por lo que su llegada a una categoría inferior será evaluada.

Comunicado oficial

A través de un comunicado el conjunto biancoceleste hizo la oficialización de su salida de Serie C: “Con gran pesar, la propiedad del Spal anuncia oficialmente que el club no participará en la próxima temporada de la Serie C 2025-2026”.

“Este es un doloroso epílogo que surge tras numerosos intentos de encontrar soluciones concretas. Lamentablemente, las condiciones actuales no lo hacen posible”.

Problemas económicos

Spal resaltó los problemas económicos: “En los últimos años, la propiedad ha realizado importantes esfuerzos económicos, invirtiendo 50 millones de euros en liquidez real (12 millones solo en la última temporada) para intentar relanzar el Spal, con el objetivo de dotar la ciudad de Ferrara de un equipo que esté a la altura de su historia y pasión”:

“Sin embargo, a pesar del total compromiso e implicación de los socios, los resultados deportivos obtenidos no han cumplido las expectativas ni han sido proporcionales al nivel de las inversiones realizadas”, menciona el comunicado.

