¿Nuevo Wrexham? David Beckham y Gary Neville son parte del nuevo grupo propietario de Salford City

David Beckham y Gary Neville forman parte de un nuevo consorcio que ha asumido la propiedad del club de futbol de cuarta división inglés Salford City.

El club fue anteriormente propiedad de Beckham, Neville y otros ex compañeros de equipo del Manchester United en la llamada "Clase del 92" —Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes y Phil Neville— junto con el empresario de Singapur Peter Lim.

Un nuevo grupo propietario, que incluye a Beckham, Gary Neville y otros accionistas de Estados Unidos, India e Inglaterra, compró Salford y se comprometió a "invertir significativamente en el club, el equipo y sus instalaciones", dijo Salford el jueves.

Butt, Giggs, Scholes y Phil Neville ya no son accionistas, pero "seguirán contribuyendo al siguiente paso de este viaje con roles en el club", dijo Salford.

Beckham y sus raíces

Beckham creció en Salford y dijo que tenía "tan buenos recuerdos de mi época viviendo allí, y el lugar y su gente jugaron un papel muy importante en mis primeros años en el futbol".

“Salford City está en el corazón de su comunidad... tiene una rica historia y estoy encantado de ser parte del próximo capítulo”.

Beckham también es copropietario del club Inter Miami de la Major League Soccer.

Neville dijo que el consorcio contiene “una gama diversa de mentes y experiencia, unidas por el amor al futbol”.

"El futbol será lo primero, pero es fundamental que impulsemos al club hacia la sostenibilidad en los próximos cuatro o cinco años", dijo Neville. "Estoy deseando que llegue la siguiente etapa de este camino".

Salford terminó en el octavo lugar, fuera de los puestos de playoffs, en la Liga Dos esta temporada.

Inspiración en Wrexham de Ryan Reynolds

Beckham dijo que se ha sentido inspirado por el ascenso de Wrexham en el futbol inglés bajo la propiedad de las celebridades de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney desde 2021.

"No digo que este sea el motivo por el que lo hacemos, porque no lo es", declaró Beckham a The Athletic en una entrevista. "Pero he hablado con Ryan sobre ello muchísimas veces y me dijo que el ambiente en la ciudad, el ambiente en el club, es excepcional. Ese es el tipo de ambiente que queremos crear".

Beckham añadió que el sueño era llevar a Salford a la Premier League.

"Pero hasta ese momento aún queda mucho trabajo duro y mucha inversión por hacer", afirmó.

