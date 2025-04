Papa Francisco: por muerte del Santo Padre, Liga Argentina y Seria A se suspenden

Como señal de respeto y de luto a Francisco I, la Asociación de Futbol Argentino (AFA) decidió suspender todos los partidos programados para este lunes 12 de abril. Así lo anunció el propio organismo por medio de un comunicado.

"Con mucho dolor hemos recibido la noticia del fallecimiento del papa Francisco, nuestro padre Jorge Bergoglio, que a través de sus actos de vida se convirtió en el líder espiritual de millones de hombres y mujeres", se lee en el comunicado.

Argentina está de luto por al muerte del Papa Francisco | AP

La AFA además afirmó que el futbol argentino está envuelto en un "profundo pesar" por el fallecimiento del sumo pontífice. "En señal de duelo, la Asociación del Fútbol Argentino suspende todos los partidos programados para el día de hoy, lunes 21 de abril, en todas sus competiciones", concluye el texto.

Partidos reprogramados para este martes 22

De acuerdo con el comunicado, todos los juegos que estaban agendados para este lunes se celebrarán mañana en el horario originalmente previsto. Solo el compromiso entre Argentinos Junios y Barracas Central cambiará a las 19:00 horas (tiempo local).

Otros de los partidos destacados que se postergaron son el de Tigre vs Belgrano, Independiente Rivadavia vs Aldosivi, Defensores de Belgrano vs Temperley y Ferrocarril Oeste vs Atlanta.

El futbol argentino se suspendió por el fallecimiento del Papa Francisco | AP

Futbol Argentino guardará un minuto de silencio

La AFA también a anunció que a partir de mañana y hasta el domingo 27 de abril se realizará un minuto de silencio previo a todos los encuentros. Esto como señal de duelo por la muerte de Francisco I, a quien el organismo describió como "un referente no sólo espiritual, sino también futbolístico".

"Dedicó su vida a la Iglesia y nunca ocultó su pasión por el fútbol y su amor incondicional por San Lorenzo de Almagro", añadió en el mensaje de despedida.

Serie A también pospone partidos

El futbol italiano también tomó la decisión de suspender sus compromisos de este lunes. "Tras el fallecimiento del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica que los partidos previstos para hoy de los Campeonatos de Serie A y Primavera 1 se posponen a una fecha por determinar".

Tras el fallecimiento del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica que los partidos previstos para hoy de los Campeonatos de Serie A y Primavera 1 se posponen a una fecha por determinar. — Lega Serie A (@SerieA_ES) April 21, 2025

Entre los juegos reprogramados se encuentra el de Genoa, donde milita el mexicano Johan Vásquez, contra Lazio. Dicho compromiso se jugará el próximo miércoles 23 de abril a las 10:30 horas (tiempo del centro de México). También el de Cagliari vs Fiorentina, Parma vs Juventus y Torino vs Udinese se postergaron.

Francisco I era un gran aficionado al futbol | AP