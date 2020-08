Pedro se despidió del Chelsea: 'Después de cinco años mi etapa ha llegado a su fin'

El delantero español Pedro Rodríguez se despidió este domingo del Chelsea, "después de cinco años maravillosos" en los que ganó la Premier League, la FA Cup y la Europa League.

A través de un mensaje publicado en la página web del club inglés, Pedro Rodríguez comunicó a los aficionados del club londinense que, "después de cinco años maravillosos", su etapa "en el Chelsea llega a su fin".



El futbolista español se mostró agradecido con la directiva, los entrenadores, los compañeros de equipo y los seguidores por la experiencia y se mostró orgulloso de su tiempo como 'blue'.

El mensaje de Pedro en sus redes sociales. Gracias por cada momento con la camiseta Blue ¡Te queremos, @_Pedro17_! pic.twitter.com/HVZPmRbPFQ — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) August 9, 2020

"He sido muy feliz aquí, me he sentido como en casa", reveló.

En su mensaje de despedida, Pedro añadió: "Ha sido un placer y un honor jugar para este club y ganar la Premier League, la FA Cup y la Europa League, además de competir en una de las mejores ligas de futbol del mundo".

"Tomé la decisión correcta, me llevo recuerdos maravillosos e inolvidables", finalizó.

