Una nueva jornada de Europa League nuevamente se vio manchada por los problemas en la tribuna, cuando un grupo de aficionados protagonizó una bronca en las tribunas del estadio Lotto Park, en el duelo entre Anderlecht y Fenerbahce.

El equipo en el que milita el mexicano César 'Chino' Huerta llegó al compromiso tras caer 3-0 en su visita a Estambul en el juego de ida de los Playoffs. Y apenas a los cuatro minutos de juego, Youssef En Nesyri puso el camino más cuesta arriba con un gol para el 4-0 global.

Hubo problemas en Bruselas | AP

Fue tras el tanto del futbolista marroquí, a pase de Edin Dzeko, que en las gradas los aficionados comenzaron a pelearse. A pesar de que jugadores de ambos equipos se acercaron para tratar de calmar el ánimo, la situación empezó a salirse de control.

Por ello, el árbitro del encuentro, Sandro Scharer, decidió suspender provisionalmente las acciones y las dos plantillas se fueron a los vestidores. El juego se reanudó 15 minutos después, tras lo cual Luis Vázquez empató el marcador, para el 4-1 global.

🚨‼️ There was a fight in the stands during the Anderlecht vs Fenerbahçe match. As a result, the match has been suspended for 15 minutes. (@erdemakbs) pic.twitter.com/BrM8LuycMq

— EuroFoot (@eurofootcom) February 20, 2025