Pep Guardiola: 'Si entreno aquí o donde sea y el Barça me llama, yo iré, es mi club'

Pep Guardiola no olvida al equipo de sus amores. En la conferencia de Prensa previo a la FA Cup ante el Arsenal, el timotel del Manchester City, habló sobre la relación de Mikel Arteta con The Gunners, "es como yo, si estoy entrenando aquí, donde sea, como asistente... y el Barcelona me llama, yo iré a Barcelona. Es mi club", aseguró Pep.

Pep argumentó lo importante que fue para Arteta ser técnico del Arsenal. "Todo el mundo tiene sueños y sé que se fue a su club, al club que soñaba. Era seguidor del Arsenal por el hecho de jugar allí, era capitán y amaba ese club”, dijo el DT del City.

Pep recordó que durante la etapa de Arteta como su asistente, "marcamos muchos goles y él siempre saltaba y celebraba, excepto contra un equipo. Yo saltaba, celebraba, me giraba y él estaba sentado. Era el Arsenal. Entonces me di cuenta: 'A este chico le gusta el Arsenal'", mencionó Guardiola.

El estratega catalán hizo historia con Barcelona, en 2009 el equipó culé conquistó seis títulos, la Copa del Rey, la Liga española, la Liga de Campeones, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, de la mano de Pep Guardiola.

