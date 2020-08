Pep Guardiola: 'Si hay un equipo que puede remontar la eliminatoria es Real Madrid'

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró en una entrevista con Dazn que si hay un equipo capaz de dar la vuelta a la eliminatoria de Champions League del próximo 7 de agosto es el Real Madrid.

"Tenemos un buen resultado del partido de ida. Si jugamos con ese resultado, tendremos muchas dificultades para poder pasar. Hemos de intentar llegar al minuto 95 diciendo que hemos sido nosotros con lo bueno y lo malo que tiene el equipo", dijo el entrenador español, que partirá con un 1-2 cosechado en el Santiago Bernabéu.

"No hay que pensar demasiado en la ventaja que tenemos. Sabemos la ventaja que es. Si hay un equipo que pueda darle vuelta son estos grandes equipos, como también el Barcelona o el Bayern. Conocen estas competiciones y las saben jugar".



Sobre su rival en el banquillo el próximo 7 de agosto, Zinedine Zidane, Guardiola solo tuvo halagos.

"Como jugador fue, bua… ¡Lo que me habría gustado jugar con él! Tuve la desgracia de encontrármelo en contra en la selección francesa. Hace muy bien al futbol en los buenos y malos momentos y me alegro. Aunque la gente no me lo pueda creer, porque es del Real Madrid, me alegro mucho que le vayan bien las cosas porque es muy bueno para el futbol que le vayan bien las cosas a gente como él".

"Si ha hecho lo que ha hecho, ganando tres Champions seguidas, quitándole dos Ligas al Barça cuando el Barça en esta década ha dominado esta competición como ningún club en el mundo, demuestra su capacidad”, finalizó.

